Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebin entkommt

AhausAhaus (ots)

Auf Bargeld hatte es eine Taschendiebin am Dienstag gegen 10.35 Uhr in Ahaus abgesehen. In einem Bekleidungsdiscount an der Coesfelder Straße bemerkte eine 35-Jährige, dass ihr Bargeld aus dem Portemonnaie gestohlen worden war. Zuvor habe sich ihr eine Frau mehrfach auf geringe Distanz genähert und schließlich sogar angerempelt, so die Ahauserin. Bei einem Blick in die Geldbörse stellte fest, dass einige Geldscheine fehlten Noch während die Bestohlene die Polizei rief, gelang der mutmaßlichen Diebin die Flucht. Die Bestohlene beschrieb die Unbekannte wie folgt: lange, bis zur Mitte des Rückens reichende schwarze glatte Haare und circa 160 bis 165 cm groß. Die Flüchtige trug eine schwarze Jacke, ein khakifarbenes Landshirt sowie einen dunklen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

