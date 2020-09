Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl aus Scheune/ Täter stehlen Werkzeug

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 15.00 Uhr, bis Dienstag (15. September 2020), 14.00 Uhr, aus einer verschlossenen Scheune an der Straße Et Grotendonk diverse Gartengeräte. Die Täter gelangten auf derzeit nicht bekannte Weise in die Scheue, um dort u.a. ein Kfz-Ladegerät, eine Benzin Heckenschere, eine Bosch Hobelmaschine und weitere motorisierte Gartengeräte zu entwenden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

