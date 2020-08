Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Golf touchiert

Haren (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit von 10:45 bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ferienzentrums Schloss Dankern in Haren zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken den geparkten VW Golf der Geschädigten. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haren (05932-72100) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell