POL-EL: Schüttorf - Motorrad samt Beiwagen entwendet

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, auf den Mittwoch, 18:00 Uhr, ist es in der Straße Fillkuhle in Schüttorf zu einem Diebstahl eines auffälligen Motorrades samt Beiwagen gekommen (siehe Fotos). Bislang unbekannte Täter haben das Fahrzeug von dem hinteren Teil des Grundstücks des dortigen Wohnhauses entwendet. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit dem PK Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

