Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Brand in Mehrfamilienhaus

Sögel (ots)

Am Sonntagabend ist es in einer Einliegerwohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Amtsstraße zu einem Brand gekommen. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Feuerwehr aus Sögel gelang es, das Feuer zügig zu löschen. Die brandbetroffene Wohnung sowie eine darunterliegende Wohneinheit sind derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

