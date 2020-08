Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Garage in Vollbrand

Sögel (ots)

Am frühen Sonntagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage an der Lindenstraße in Brand.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18.05 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen stand die Garage bereits in Vollbrand. Das Feuer griff zudem auf Teile eines angrenzenden Einfamilienhauses über. Die Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig unversehrt verlassen. Die Feuerwehr aus Sögel war mit vier Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort und löschte die Flammen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell