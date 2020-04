Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in der Ulmer Straße - Mit Softair-Waffe geschossen - PKW überschlägt sich - Schwer verletzte Person aufgefunden - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Dettenried und Abtsgmünd erfasste ein 35-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw Ford ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr, als sich ein Pkw Audi, der auf einem Parkplatz in der Hofherrnstraße abgestellt war, selbständig machte und gegen einen ebenfalls dort geparkten Pkw Mercedes Benz rollte. Der 76 Jahre alte Fahrzeugbesitzer hatte beim Parken vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Aalen: Unfallflucht

Bereits zwischen Samstagabend 20 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Golf, der in der Straße Alte Gärtnerei abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 24-Jährige ihren Pkw Fiat am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr in der Oesterleinstraße anhalten. Eine 28-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Leinzell: Mit Softair-Waffe geschossen

Ausgerechnet durch das Fenster des Polizeipostens Leinzell flog am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr ein gelbes Plastikgeschoss. Bei der Nachschau durch einen Polizeibeamten erkannte dieser einen 12-Jährigen, der sich hinter einem Gebäude versteckte. Der Junge hatte eine Softairwaffe bei sich, von der er angab, sie im letzten Italienurlaub gekauft zu haben. Mit der nicht erlaubnispflichtigen Waffe hatte er ein wenig in der Gegend "herumgeschossen" und dabei versehentlich durch das Fenster getroffen. Mit dem 12-Jährigen wurde im Beisein seiner Mutter ein belehrendes Gespräch geführt.

Heuchlingen: Reh von Fahrzeug erfasst

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr entstand, als ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der Kreisstraße 3239 zwischen Reichenbach und Heuchlingen ein Reh erfasste.

Ellwangen: Schwer verletzte Person aufgefunden

Am Donnerstag um 10:59 Uhr wurde der Polizei in Ellwangen eine schwer verletzte Person im Mühlgraben, im Bereich des alten Bauhofgeländes mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die eintreffenden Beamten ein schwer verletzter 39-jähriger Mann vorgefunden werden, welcher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Aufgrund der zunächst unklaren Situation wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass ein Fremdverschulden auszuschließen ist.

Neuler: PKW überschlägt sich

Am Donnerstag um 12:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin die Kreisstraße 3236 von Sulzdorf in Richtung Neuler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuerte die junge Fahrerin ihr Fahrzeug, so dass es zum Überschlag des VW Caddy kam. Der PKW kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Aalen: Brand in der Ulmer Straße

In einer Firma in der Ulmer Straße kam es am heutigen Donnerstag gegen 12:50 Uhr zu einem Brand, welcher vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine ausgelöst wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Aalen und Unterkochen, die mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell gelöscht. Sieben Arbeiter, die sich während des Brandausbruches in den Räumlichkeiten aufhielten, wurden vor Ort von 14 anwesenden Personen des Rettungsdienstes vorsorglich untersucht. Alle Arbeiter konnten jedoch anschließend ihre Arbeit wiederaufnehmen. Der bei dem Brand entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell