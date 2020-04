POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 58-jährige Ford-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen, gegen 5:25 Uhr von der Klinglestalstraße nach links auf die Landesstraße 1142 in Richtung Waiblingen abbiegen. Hierbei übersah sie den VW einer 26-Jährigen, welche die L 1142 aus Richtung Hegnach kommend befuhr und nach links in Richtung Kleinhegnach abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die VW-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7000 Euro geschätzt.

Winnenden: Pkw contra Lkw

Ein 86 Jahre alter Daimler-Fahrer kam beim Befahren der Ringstraße am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Lkw eines 31-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

