Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ 69-jährige Radfahrerin schwer verletzt- Unfallzeugen gesucht

Kleve (ots)

Im Kreisverkehr Wiesenstraße/ Emmericher Straße kam es am Mittwoch (16. September 2020) gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Radfahrerin aus Kleve stürzte kurz nachdem sie von der Wiesenstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Die Kleverin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit ermittelt das Verkehrskommissariat, ob es zu einer Kollision mit einem PKW gekommen ist, der hinter der Radfahrerin fuhr. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sollen sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 melden. (as)

