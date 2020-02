Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 4 Schlägereien rund um das Faschingstreiben

Rodalben (ots)

Am Sonntag kam es gegen 18:15 Uhr in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, die mit leichten Verletzungen abging. Gegen 19:00 Uhr gerieten die nächsten beiden vor der TSR-Halle aneinander. Beide Beteiligte trugen blutende Gesichtsverletzungen davon, lehnten aber eine ärztliche Versorgung ab. Im benachbarten Sportheim geriet gegen 01:00 Uhr ein wohl zuvor provozierender Gast der Faschingsparty mit einem Security-Mitarbeiter aneinander. Noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kam es zu einer erneuten Rangelei. In allen 4 Fällen blieb es bei den jungen Männern bei leichten Verletzungen und in allen Fällen war ein erheblicher Alkoholisierungsgrad der Protagonisten zu verzeichnen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell