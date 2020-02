Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch mit Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am 14.02.2020 gegen 10:35 Uhr überraschte eine 26-jährige Reinigungskraft im Keller des Gebäudes des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses eine männliche Person, die mit einem Brecheisen in der Hand in gebückter Haltung vor einem geschlossenen Rolltor stand. Auf Ansprache sprang der Mann auf und stieß die Frau gegen die Kellerwand, wo sie sich ihren Kopf anschlug. Sie klagte anschließend über Kopfschmerzen. Der unbekannte Einbrecher flüchtete über die hintere Parkfläche in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - ca. 180 cm groß - 20 - 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Trug schwarze Sturmmaske - Bekleidung: Schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, rote Sportschuhe - Führte Brecheisen mit

Nach ersten Feststellungen hat der Unbekannte keine Gegenstände gestohlen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der unbekannten Person mit der auffälligen Bekleidung (schwarz mit roten Schuhen). | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell