Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Auffahrunfall mit drei Verletzten

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (16. September 2020) gegen 14.55 Uhr kam es auf der Venloer Straße (B 58) zu einem Auffahrunfall. Ein 27 Jahre alter Mann aus Straelen fuhr mit seinem Citroen Berlingo auf den Jeep Compass einer 55-jährigen Frau aus Geldern auf, die wiederum auf den vor ihr stehenden Skoda Octavia eines 52 Jahre alten Manns aus Kevelaer geschoben wurde. Aufgrund von Baumarbeiten auf der Venloer Straße in Richtung Geldern bildete sich ein Rückstau, so dass der Skoda und der Jeep verkehrsbedingt halten musste. Der 52- und der 27-jährige Mann wurden leicht verletzt. Die 55 Jahre alte Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren durch den Unfall stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Die B 58 war für kurze Zeit voll gesperrt, anschließend war ein Fahrstreifen wieder befahrbar. (as)

