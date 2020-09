Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Kiosk

Scheibe mit Stein eingeschlagen

Geldern (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. September 2020) zwischen 03.45 Uhr und 04.00 Uhr die Scheibe eines Kiosks am Brühlscher Weg ein. Der Kiosk befindet sich in Bahnhofsgebäude. Die Täter schlugen vom Bahnsteig her die Glastür zum Kiosk ein und durchsuchten diverse Schränke. Mit einer unbekannten Menge an Zigaretten flüchteten die Unbekannten. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

