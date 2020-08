Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Schwelbrand

Kehl, Marlen (ots)

Die Eigentümerin eines Hauses in der Kehler Straße konnte am Sonntag durch ihren Geruchssinn einen größeren Brand verhindern. Im Keller des leerstehenden Gebäudes entwickelte sich gegen 9.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Schwelbrand. Der hierdurch ausgelöste Geruch führte die Frau rechtzeitig in den Keller, sodass Feuerwehr und Polizei alarmiert werden konnten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen an und konnten die Glutnester erfolgreich löschen. Zu einem größeren Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

