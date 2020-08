Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In den Rhein gesprungen

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag sprang eine 26-jährige Frau von der Trambrücke in den Rhein. Ihre Handtasche ließ sie auf der Brücke zurück. Passanten konnten einen Sportbootfahrer auf die schwimmende Frau aufmerksam machen. Die Insassen des Bootes zogen die Frau aus dem Wasser und verbrachten sie in den Yachthafen Kehl, wo sie dem Rettungsdienst übergeben wurde. Sie wurde zur Überwachung ins Krankenhaus Offenburg eingeliefert. Warum die aus Russland stammende Frau von der Brücke sprang, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. /Br

