Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall bei Einsatzfahrt

Offenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, fuhr eine Streife des Polizeireviers Offenburg mit Sondersignal zu einem Einsatz. Als die Streife bei Rotlicht der Ampel von der Okenstraße in die Freiburger Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts aus der Straßburger Straße fahrenden Pkw BMW. Dieser wollte bei Grünlicht von der Straßburger Straße in die Okenstraße fahren. In dem BMW wurden zwei Kinder leicht verletzt, die drei erwachsenen Insassen und die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20.000 EUR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl übernommen.

/AHim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell