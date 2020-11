Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (22.11.2020)

KönigsfeldKönigsfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bergstraße begangen hat. Er zerkratzte die Motorhaube und den rechten Außenspiegel eines vor dem Haus Nummer 3 geparkten VW und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

