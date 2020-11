Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnwagen abgebrannt (22.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Ein brennender Wohnwagen rief am Sonntag gegen 17 Uhr die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei in der Straße "Oberes Öschle" auf den Plan. Unbekannte setzen einen alten Wohnwagen in Brand, der in einer großen offenen Lagerhalle stand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Personen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit diesem Brand beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

