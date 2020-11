Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kleinwagenfahrerin rammt Stahltor 20./21.11.20

Konstanz

Eine Kleinwagenfahrerin ist am letzten Wochenende von einer Überwachungskamera auf einem Firmengelände erfasst worden, wie sie in der Claude-Dornier-Straße frontal gegen ein Firmentor gestoßen ist und erst auf dem Hof zum Stehen kam. Danach fuhr das silberfarbene Auto Richtung Byk-Gulden-Straße davon. Die Polizei wurde über den Unfall nicht informiert. Sie ermittelt nun wegen Unfallflucht. Den Schaden am Eingangstor wird auf auf 2.000 Euro beziffert.

