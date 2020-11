POL-KN: (Deißlingen, Landkreis Rottweil) A81 nach Verkehrsunfall gesperrt (20.11.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw musste die A81 am Freitagabend in Richtung Stuttgart über mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 66-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18:25 Uhr den rechten von zwei Fahrstreifen und übersah aus unbekannter Ursache einen ordnungsgemäß vorausfahrenden VW eines 21-Jährigen. Es kam zum massiven Auffahrunfall in dessen Verlauf der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Das Fahrzeug kippte zur Seite und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Sowohl der 66-jährige Unfallverursacher als auch der 21-jährige Geschädigte wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Auf Grund ausgelaufener Betriebsmittel und der erforderlichen Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Rottweil, musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart gesperrt werden. Ab 20:30 Uhr war es möglich den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeizuleiten Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn gegen 22:00 Uhr wieder freigegeben. In der Spitze kam es zu einem Rückstau von etwa 5 km Länge.

