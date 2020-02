POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Zwei Leichtverletzte und 12.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Vormittag in der Landstraße in Ringgau-Netra ereignet hat. Um 11:15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die Landstraße von Grandenborn kommend in Richtung Röhrda. Ihm entgegen kam ein 37-Jähriger Pkw-Fahrer aus Einöllen. In Höhe Haus-Nr. 6 geriet der 68-Jährige zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, worauf der entgegenkommende 37-Jährige versuchte mit seinem Fahrzeug auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 68-Jährigen noch gegen einen geparkten Pkw Ford geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Eine Unfallflucht wird von der B 7 im Bereich von Wichmannshausen angezeigt, nachdem am 12.02.20, um 17:29 Uhr, ein Lkw in einem Feldweg hinter der Brückenbaustelle in Richtung Datterode beim Wenden einen Kanalschacht beschädigte. Der Fahrer des Lkws fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, wurde dabei aber von Zeugen beobachtet.

Zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde am gestrigem Dienstag auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege ein schwarzer Skoda Oktavia im linken Frontbereich angefahren. Der Skoda war gegenüber dem Haupteingang des Einkaufsmarktes geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Um 10:58 Uhr befuhr ein 50-jähriger aus Dünwald mit einem Lkw die B 249 von Grebendorf in Richtung Eschwege, Bahnhofstraße. An der Kreuzung ordnete er sich nach links in Richtung Innenstadt ein. Da zu diesem Zeitpunkt Arbeiten an der dortigen Verkehrsinsel durchgeführt wurden, musste sich der Fahrer mit dem Lkw möglichst weit rechts auf dieser Fahrspur einordnen. Auf der Rechtsabbiegerspur ordnete sich zu dieser Zeit ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Sattelzug ein. Als dieser in Richtung Stadtbahnhof abbog, touchierte der Auflieger den Außenspiegel des Lkws. Sachschaden: ca. 500 EUR.

