POL-ESW: 81-jähriger Autofahrer missachtet bevorrechtigten Kradfahrer; 16-jähriger Kradfahrer kommt zu Fall und Verursacher verlässt unerlaubt die Unfallstelle

Am Dienstagmorgen um 07.35 Uhr kam ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße L 3242 zu Fall, als ein ebenfalls aus der Gemeinde Berkatal stammender 81-jähriger Autofahrer von einem Grundstück auf die Landesstraße auffuhr und den bevorrechtigten Kradfahrer missachtete.

Der junge Mann war mit seinem Leichtkraftrad von Frankershausen in Richtung Albungen unterwegs, als der Autofahrer unvermittelt vom Grundstück eines Aussiedlerhofes nach rechts auf die Landesstraße L 3242 auffuhr. Der 16-Jährige leitete noch eine Vollbremsung ein, um eine Kollision zu vermeiden, kam aber schließlich mit seinem Leichtkraftrad zu Fall. Der junge Mann zog sich bei dem Sturz u.a. Prellungen und Schürfwunden an verschiedenen Extremitäten zu, die an der Unfallstelle zunächst durch die verständigten Rettungskräfte und einen Notarzt erstversorgt wurden. Im Anschluss wurde der Kradfahrer in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Kraftrad des jungen Mannes entstand durch den Sturz zudem ein Schaden von ca. 350 Euro.

Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, hatte es offenbar nach dem Unfall zunächst eine kurze Kontaktaufnahme zwischen dem 81-jährigen Verursacher und dem verunfallten 16-Jährigen gegeben, schließlich habe der ältere Mann aber aus persönlichen Gründen seinen Weg fortgesetzt und den 16-Jährigen allein an der Unfallstelle zurückgelassen, ohne sich um weitere Formalitäten zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen.

Der 81-jährige Verursacher konnte allerdings noch am Vormittag ermittelt werden und muss sich nun u.a. wegen Verkehrsunfallflucht und Unterlassener Hilfeleistung verantworten.

