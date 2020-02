Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfallflucht und Verdacht der Trunkenheitsfahrt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr ist ein 62-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Meinhard nach seinen eigenen Angaben auf der Fahrt von Grebendorf nach Neuerode einem anderen Fahrzeug ausgewichen und dadurch verunfallt. Das nicht näher zu beschreibende Fahrzeug sei dem 62-Jährigen auf der Landesstraße L 3424 zwischen den besagten Orten auf seiner Fahrbahn entgegengekommen.

Der Mann sei dann nach rechts ausgewichen und so schließlich von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen, was zur Folge hatte, dass an seinem Fahrzeug der Unterboden beschädigt wurde.

Das entgegenkommende, bzw. das Unfall verursachende, Fahrzeug sei dann jedoch ohne anzuhalten weitergefahren und der 62-Jährige habe daraufhin seinerseits ebenfalls die Unfallstelle zu Fuß verlassen und sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug zurückgelassen. Durch Hinweise anderer Verkehrsteilnehmer wurde die Polizei in Eschwege letztlich über den verunfallten Wagen informiert und nahm entsprechende Ermittlungen auf. Die Beamten suchten den 62-Jährigen später zu Hause auf und mussten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten machten bei dem Mann zunächst einen Atemalkoholtest. Aufgrund eines positiven Ergebnisses musste sich der Fahrer dann zudem einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen, da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand.

Das verunfallte Fahrzeug des 62-Jährigen, an dem ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden ist, wurde später von der Unfallstelle abgeschleppt.

Die Beamten der Polizei in Eschwege ermitteln jetzt zum einen in Sachen Unfallflucht gegen den bis dato unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Zum anderen laufen auch Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den 62-Jährigen aus Meinhard.

Da zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug nichts weiter bekannt ist, bittet die Polizei um Hinweise in dieser Sache unter der Nummer 05651/925-0.

