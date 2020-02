Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim Autorennen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am späten gestrigen Abend, 10.02.2020, gab es in der Hildesheimer Innenstadt ein Autorennen. Ein Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim gegen 22:30 Uhr im Kreuzungsbereich Kennedydamm/ Drispenstedter Straße stadteinwärts zwei Fahrzeuge fest, die an einer Lichtzeichenanlage, die Grünlicht zeigte, stehen blieben und ihre Motoren aufheulen ließen. Anschließend ließen die Fahrzeugführer die Reifen durchdrehen und beschleunigten ihre Fahrzeuge bei der nächsten Grünphase bis zu der dortigen Kuppe. Danach bogen sie nach rechts in die Kaiserstraße ab und auf Höhe der Speicherstraße trennten sich ihre Wege. Ein Fahrzeugführer eines VW Golfs setzte seine Fahrt in Richtung Schützenallee fort und der andere Fahrzeugführer eines BMW fuhr in die Speicherstraße. Die eingesetzten Beamten folgten dem BMW und kontrollierten die Insassen in der Bischof-Janssen- Straße. In dem BMW saßen drei Personen. Sie wurden belehrt, der Tatvorwurf wurde dem Fahrer eröffnet und der Führerschein wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim sichergestellt.

Der dunkle VW Golf konnte nicht mehr festgestellt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Hildesheim um Hinweise.

Zeugen, die zu dem dokumentierten Autorennen oder andere verfahrensdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell