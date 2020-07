Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bagger beschädigt - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag, 21. Juli verursachten Unbekannte an einem Bagger einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Schaden entstand durch das Werfen von Steinen. Mindestens ein Stein durchschlug und zertrümmerte eine Scheibe des Führerhauses. Der Bagger stand an einem Feldweg zwischen Stadtallendorf und Niederklein östlich von der Landstraße 3290 an einer Baustelle für Wasserrohrverlegungsarbeiten. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

