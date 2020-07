POL-MR: Berauscht am Steuer; Autotür verkratzt; Unfall an der Zollbuche

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Ostkreis - Berauscht am Steuer

Am Montag und in der Nacht zum Dienst stoppte die Polizei erneut Autofahrer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer saßen. Es ging schon am frühen Morgen um 08 Uhr los. Für einen bereits wegen des gleichen Delikts aufgefallenen 29-Jährigen war die Fahrt mit seinem Sprinter an der Münchmühle zu Ende. Er hatte bei der Kontrolle den Genuss von Marihuana eingeräumt und der Drogentest entsprechend positiv auf THC reagiert. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Das gleiche Schicksal ereilte um 14 Uhr in Neustadt einen ebenfalls 29 Jahre alten Mann. Sein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Um 20.55 Uhr beendete die Polizei in Stadtallendorf die Fahrt eines 48 Jahre alten Mannes. Sein Drogentest bestätigte die bei der Kontrolle aufgekommenen Verdachtsmomente mit einer positiven Reaktion auf Kokain. Dieser Mann musste genauso mit zur Blutprobe wie um 03.55 Uhr der 46 Jahre alte Fahrer eines Kleinlieferwagens. Letzterer stand bei der Kontrolle in der Lehrbacher Straße deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest zeigte 2,38 Promille. Bei dem Mann stellte die Polizei zudem den Führerschein sicher. "Wer unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern in ganz besonderem Maße auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die strafrechtliche Seite ist das eine, gesundheitliche Folgen bei einem Verkehrsunfall für sich und vor allem auch für andere stehen dem gegenüber. Gerade dieses Gefahrenpotential sollten sich diese Fahrer mal vor Augen führen. Die Polizei setzte die Kontrollen und die konsequente Verfolgung solcher Verstöße weiter fort.

Sterzhausen - Autotür verkratzt

Zwischen 18 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Sonntag, 19. Juli, beschädigte jemand den an der Bundesstraße 62 bei den Vereinsteichen des Fischereivereins abgestellten titanfarbenen Ford C-Max, indem er die hintere rechte Tür verkratzte. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Unfall an der Zollbuche - Kradfahrer kommt in Gegenverkehr

Auf dem Weg über die Zollbuche von Gladenbach nach Oberweidbach geriet ein Kradfahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Der 58 Jahre alte, im Landkreis Gießen wohnende Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. An seinem Motorrad entstand ein erheblicher Schaden. Die 26 Jahre alte Autofahrerin aus dem Hinterland erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen. An ihrem schwarzen Peugeot entstand ebenfalls ein hoher Schaden. Abschleppunternehmen holten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Rettungswagen brachten beide Verletzten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Außerdem war wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe eine Straßenreinigung nötig. Der Unfall an der Zollbuche war am Montag, 20. Juli, gegen 19.50 Uhr.

