POL-MR: Uhren gestohlen;Einbrecher am Kieswerk;Dieb nutzt Handwerkerarbeiten aus;Geschädigte nach Unfall gesucht;Rempler auf Parkplatz; Lauter Knall weist auf Unfallzeit hin;

Uhren gestohlen

Marburg: Noch ist nicht genau geklärt, wie der Einbrecher in der Nacht auf Freitag, 17. Juli, in eine Wohnung in der Wehrdaer Straße gelangte. Der Unbekannte stahl mehrere Armbanduhren, ein Armband sowie eine Sonnenbrille. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher am Kieswerk

Niederweimar: Am Kieswerk waren Einbrecher zwischen Freitag, 17. Juli, 17 Uhr, und Samstag, 18. Juli, 5.30 Uhr, aktiv. Die Unbekannten schlugen die Fensterscheibe zu einem Büro ein und stahlen anschließend Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Dieb nutzt Handwerkerarbeiten aus

Marburg: Aufgrund von Arbeiten in dem Mehrfamilienhaus standen sämtliche Türen einer Wohngemeinschaft in der Ritterstraße offen. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter am Freitagvormittag, 17. Juli und stahl Schmuck im Gesamtwert von 1500 Euro. Gegen 12.20 Uhr fiel im Treppenhaus ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit heller Haut auf. Der Unbekannte mit normaler Figur und Dreitagebart sprach akzentfrei Deutsch und hat braune/blonde, kurze und volle Haare. Er ist etwa 175 cm groß und war mit einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Möglicherweise steht dieser Mann mit dem Geschehen in Verbindung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Geschädigte nach Unfall gesucht!

Kirchhain: Am Mittwochnachmittag, 15. Juli, 16.30 Uhr, touchierte ein Senior mit seinem roten Nissan im Vorbeifahren in der Straße "Unterm Groth" einen geparkten Pkw. Der Verursacher teilte der Polizei den Sachverhalt wenig später mit und übermittelte dabei auch das Kennzeichen des angeblich beschädigten Wagens. Der genannte Halter war allerdings zu dem Zeitpunkt nicht in Kirchhain und die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Ablesefehler handelt. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten, der den Schaden an seinem Fahrzeug vielleicht noch nicht wahrgenommen hat. Der/die Betroffene wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, aufzunehmen.

Rempler auf Parkplatz

Stadtallendorf: Bei einem missglückten Parkmanöver touchierte ein Autofahrer zwischen Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 6.30 Uhr, einen schwarzen VW Golf hinten rechts. Der Unfall mit einem Schaden von 300 Euro ereignete sich auf einem Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Lauter Knall weist auf Unfallzeit hin- Polizei sucht Mercedes

Kirchhain-Langenstein: Bei dem lauten Knall, der am Donnerstag, 16. Juli, 23.30 Uhr, in der Hauptstraße zu hören war, dürfte es sich um den Zeitpunkt des Unfalls handeln. Der unbekannte war in Richtung Eisenbahnbrücke unterwegs und krachte gegen einen geparkten Dacia Duster. Mit aufheulendem Motor flüchtete der Fahrer und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden von 2500 Euro. Die Polizei stellte am Unfallort Fahrzeugteile eines Daimler Benz sicher. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Zeitpunkt und Unfallort unklar - Zeugen gesucht

Marburg: Der Schaden in Höhe von 1500 Euro an einem grauen BMW Mini fiel erst am Samstagnachmittag, 18. Juli, auf dem Parkplatz des Uni-Klinikums auf. Wo und wann sich der Vorfall ereignete, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Halter war in den zurückliegenden Tagen im Stadtgebiet unterwegs. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, sucht Zeugen für das Geschehen.

Toyota angefahren

Marburg: Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich zwischen Freitag, 10. Juli, 18 Uhr, und Samstag, 18. Juli, 14 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße ereignete. Der Unbekannte touchierte im Vorbeifahren einen geparkten Toyota Yaris und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mehrere Autos zerkratzt

Lahntal: Insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Pkws mit einem Gesamtschaden von 1500 Euro registrierte die Polizei im Zeitraum von Samstag, 18. April, und Sonntag, 19. Juli, rund um einen Baggersee. Die Fahrzeuge standen zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Radweg zwischen Goßfelden und Sterzhausen. In allen Fällen zerkratzten Randalierer den Lack. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

