Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der "Vulkaneifel Therme" in Bad Bertrich

Bad Bertrich (ots)

Am Donnerstag, den 22.08.19, parkte der Fahrer eines grauen Mercedes Benz sein Fahrzeug in der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:45 Uhr auf dem oberen Parkplatz der Vulkaneifel Therme in Bad Bertrich. In dieser Zeit muss ein anderer Gast mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den PKW gefahren sein. Er entfernte sich daraufhin vom Parkplatz ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.000 EUR.

Zeugen, die den Verkehrsunfall mitbekommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

