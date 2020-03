Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Neustadt in Holstein und Scharbeutz

Weitere Fälle von falschen Handwerkern- Wasserleitung wird überprüft

Lübeck (ots)

Am vergangenen Dienstagvormittag (03.03.) wurde eine 87-jährige Frau in Neustadt/H. im Westpreußenring von einem angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke aufgesucht und wollte die Wasserleitung überprüfen. Sie wurde abgelenkt und offenbar konnte eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangen und entwendete Bargeld. Als der Handwerker die Wohnung verlassen wollte huschte noch ein zweiter Mann nach draußen, den die Frau zuvor nicht in die Wohnung gelassen hatte. Diesen kann sie nicht beschreiben. Der angebliche Handwerker war ca. 170 cm groß, hatte kurzes, schwarzes Haar, welches zur Seite gekämmt war. Er trug ein blaues Hemd, Hose und Gummihandschuhe. Hier ermittelt die Kriminalpolizei in Neustadt. Der Ermittler möchte insbesondere Wissen, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Westpreußenring in Neustadt gesehen hat. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04561-6150.

In Scharbeutz wurde am Mittwoch (04.03.) eine 88-jährige Frau aus Scharbeutz am frühen Nachmittag aufgesucht. Hier sollte die Wasserqualität überprüft werden. Da sich in der Nähe tatsächlich eine Baustelle befindet, schöpfte die Frau keinen Argwohn. Auch sie wurde abgelenkt und ihr Schmuck gestohlen. Sie beschreibt den angeblichen Handwerker als ca. 170-175 cm groß, er sprach fließend hochdeutsch und hatte volle, braune Haare. Der Mann trug dunkle Kleidung und dazu eine orange Warnweste. Hierzu bitte sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell