Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

93-jährige Opfer von falschen Handwerkern

Lübeck (ots)

Am Dienstag (03.03.) klingelten in Oldenburg an der Wohnungstür einer 93-jährigen Frau zwei angebliche Handwerker, die Vorgaben den Wasseranschluss zu überprüfen. Wahrscheinlich hatten diese die ältere Dame zuvor beobachtet, als sie vom Einkauf zurückkam und das Haus betrat.

Einer der beiden Männer betätigte die Duscharmatur und die 93-jährige musste den Duschkopf halten und wurde offenbar so abgelenkt. Den zweiten Mann hatte sie dadurch nicht im Blick.

Später musste die Frau feststellen, dass ihr Schmuck entwendet wurde.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Einer war eher groß, hatte ein gepflegte Äußeres und trug dunkle Kleidung. Der zweite Mann war kleiner, war ebenfalls gepflegt und trug dunkle Kleidung. Beide sprachen hochdeutsch, untereinander allerdings in einer fremden Sprache.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Oldenburg unter der Rufnummer 04361-10550

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell