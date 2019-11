Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schmuck und Bargeld aus Wohnung entwendet

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag, in der Zeit zwischen 08.35 Uhr und 18.30 Uhr Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung in Rüppurr. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der in der Rastatter Straße gelegenen Wohnung. Mit dem Diebesgut in Höhe von mehreren hundert Euro flüchteten sie unerkannt und hinterließen Sachschaden von ebenfalls einigen hundert Euro.

Personen die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 6663411 an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

