POL-MR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf;Rauschgifthandel - Fünf Durchsuchungen - Zwei Männer in Untersuchungshaft;

Rauschgifthandel - Fünf Durchsuchungen - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Marburg und Landkreis: Nach länger andauernden Ermittlungen vollstreckten Beamte der Kriminalpolizei Marburg von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragte und dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse. Gegen zwei 23 und 24 Jahre alte Männer ergingen Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Marburg richtet sich gegen sechs Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren. Am Dienstag, 14. Juli, durchsuchten die Ermittler in Marburg und im Landkreis insgesamt fünf Wohnungen. Dabei stellten sie circa 400 Gramm Marihuana und zahlreiches Dealerzubehör sicher. Bei den Suchmaßnahmen lokalisierte die Polizei auch einen im Wald eingegrabenen Tresor, der allerdings leer war. Im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmten die Ermittler zudem mehrere Fahrzeuge, ein hochwertiges E-Bike und 30.000 Euro Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Vier Beschuldigte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher) Jürgen Schlick (Pressesprecher der Polizei)

