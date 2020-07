POL-MR: Kontrollen innerhalb von vier Tagen - Traurige Bilanz - Zahlreiche Blutentnahmen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kontrollen innerhalb von vier Tagen - Traurige Bilanz - Zahlreiche Blutentnahmen

Marburg/Cölbe/Rauschenberg/Stadtallendorf: Eigentlich tagtäglich berichtet die Polizei über Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss unterwegs sind. Die bisherigen Appelle der Polizei scheinen allerdings nach wie vor nicht zu fruchten. Das zeigen die Kontrollen zwischen Donnerstag, 16. Juli und Montagmorgen, 20. Juli, im Kreisgebiet. Zahlreiche Blutentnahmen wurden angeordnet.

Am Donnerstag, 16. Juli, kontrollierte die Polizei in Rauschenberg zwei Autofahrer. Am Vormittag ertappten die Beamten einen 26 Jahre alten Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Drogenvortest verlief allerdings ohne Befund. Am Nachmittag zogen die Beamten einen 30-Jährigen aus dem Verkehr, bei dem der Test positiv verlief. Kuriosität am Rande: Bereits einen Tag zuvor hatten die Ordnungshüter den Fahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss gestoppt! Ebenfalls am Donnerstag geriet ein 30-Jähriger in eine stationäre Kontrolle in Marburg. Hier schlug der Drogentest gleich auf drei verbotene Substanzen positiv an. Am späten Samstagabend, 18. Juli, alarmierte ein Zeuge die Polizei in Stadtallendorf über die unsichere Fahrweise eines Autofahrers. Die Beamten stoppten den erheblich alkoholisierten Mann kurze Zeit später in der Innenstadt. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der äußerst aggressive Zeitgenosse ohne Versicherungsschutz und Führerschein unterwegs war. Die Beamten mussten bei der Blutentnahme auf der Wache wüste Beschimpfungen erdulden. Am Sonntag, 19. Juli, stoppten Polizeibeamte in Cölbe einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Der 24 Jahre alte Fahrer war ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und der Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Auf dem Rücksitz entdeckten die Ordnungshüter einen Teleskopschlagstock und stellten ihn sicher. Zudem stellten die Beamten bei dem Fahrer und seiner Begleiterin zwei kleine Dosen mit Rauschgiftanhaftungen sicher. Am Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag gingen der Polizei rund um Rauschenberg drei weitere Autofahrer ins Netz. Bei einem 20-Jährigen und einer 53-Jährigen schlug der Drogentest gleich auf zwei Substanzen positiv an.

Bei der Kontrolle eines 26-Jährigen strömte den Ordnungshütern der süßliche Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Hier stellten die Beamten mehrere Gramm Marihuana sicher. Der Drogentest bei dem Fahrer verlief aber negativ. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Fahren unter Drogen - und Alkoholeinwirkung ist kein Kavaliersdelikt. Weitere Kontrollen werden folgen!

