Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Eystrup (ots)

Am Dienstag Abend gegen 21.00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 26-jähriger Dörverdener in der Bahnhofstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde bei ihm Alkoholeinfluss festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab 0,60 Promille. Den Dörverdener erwartet demnächst ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem erhöht sich sein Punktekonto in Flensburg um 2 Punkte.

