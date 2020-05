Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus in Algesdorf Zeugenaufruf

PK Bad Nenndorf (ots)

(koe.) Am 22.05.2020, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in Algesdorf Am Alten Busch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein rückseitiges Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

In der Nähe des Tatortes wurde ein roter kleiner Pkw bemerkt, die Straße "Am Alten Busch" bergauf gefahren sei. Besetzt wäre er mit zwein männlichen Personen, mutmaßlicher südländischer Herkunft.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch und dem Pkw.

