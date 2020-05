Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Der geschädigte Halter eines schwarzen Pkw VW Arteon, zeigte beim Polizeikommissariat Stadthagen die Beschädigung seines hochwertigen Fahrzeuges an. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit einem Einkaufswagen gegen den hinteren linken Kotklügel seines geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Schaden. Dieser wurde am Samstag, den 25.05.20, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr, verursacht. In dieser Zeit parkte der Geschädigte zum Einkaufen allerdings kurz nacheinander auf zwei verschiedenen Parkplätzen! Ab 15.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Kaufland Am Helweg und anschließend, gegen 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz beim REWE an der Jahnstraße. Vom Verursacher fehlt bislang jedoch jede Spur. Auf Parkplätzen verursachte Schäden, z.B. durch wegrollende Einkaufswagen beim Be-/Entladen, werden durch die Polizei ebenfalls als Verkehrsunfälle bearbeitet. Verursacher, die sich vom Schadensort entfernen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machen sich dadurch auch strafbar. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel. 05721-40040 zu melden.

