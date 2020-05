Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Freisitzes, Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 24.05.2020 brannte gegen 14 Uhr ein verschlossener Jäger-Freisitz in einem Waldstück, welcher über die Verlängerung des Nienburger Bruchweges zu erreichen war. Zeugen hatten von der Umgehungsstraße aus Rauchentwicklung im Wald wahrgenommen und hatten sofort die Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam mit dem eintreffenden Löschtrupp habe man den Brandort lokalisieren können. In der Nähe des Freisitzes, der komplett abbrannte, hatte bereits am 04.04.2020 eine ca. 150qm große Freifläche gebrannt und auch in den Jahren zuvor war dieser Bereich immer mal wieder brandbetroffen. Den Zeugen waren beim Eintreffen zwei Jugendliche auf Fahrrädern aufgefallen, die sich in unmittelbarer Nähe der Brandstelle auf einem Feldweg aufhielten. Die Jungs wurden durch die Zeugen als ca. 16-17 Jahre alt beschrieben, beide von schlanker Statur und ca. 170 cm groß. Die Jugendlichen waren vom Hauttyp hell, mutmaßlich europäisch. Eine Person habe blonde Haare, ein rotes T-Shirt und eine graue, kurze Hose getragen. Sie seien in Richtung Schessinghausen weggefahren. Die Polizei bittet nun diese Jugendlichen, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021-97780, zu melden, da sie wichtige Zeugen in diesem Sachverhalt sein könnten. Auch Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei gern entgegen.

