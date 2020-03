Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit 82 km/h über eine 30-er Strecke in Schaffrath

Gelsenkirchen (ots)

Jeder dritte Tote im Straßenverkehr ist auf überhöhte Geschwindigkeit und unangepasste Fahrweise zurückzuführen. Um den gestiegenen Unfallzahlen zu begegnen, führten Beamte des Verkehrsdienstes am Donnerstag, 5. März 2020, im Zeitraum von 12 Uhr bis 18 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen in den nördlichen Statteilen Gelsenkirchens durch. Trauriger und absolut unverantwortlicher "Spitzenreiter" war ein Opelfahrer gegen 13.55 Uhr auf der Straße Gecksheide in Schaffrath. Obwohl dort Tempo 30 gilt, passierte er die Messstelle mit 82km/h. Bei solch einer überhöhten Geschwindigkeit benötigt der Fahrer circa 90 Meter, um sein Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Bis er auf ein plötzlich auftretendes Hindernis reagieren kann, legt er fast 25 Meter zurück! Eine Geldbuße, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot erwarten den Opelfahrer. Insgesamt stellten die Polizeibeamten 100 Tempoüberschreitungen fest. Sie fertigten elf Anzeigen und erhoben 89 Verwarnungsgelder. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Für die eigene Sicherheit und der aller anderen Verkehrsteilnehmer!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell