Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erst Rotlicht ignoriert und dann Widerstand gegen Polizisten geleistet

Gelsenkirchen (ots)

Unbeirrt und absolut uneinsichtig hat ein 18-Jähriger am Donnerstagnachmittag, 5. März 2020, auf der Kirchstraße in Gelsenkirchen-Altstadt gehandelt. Zunächst ignorierte der Gelsenkirchener als Fußgänger eine rotlichtzeigende Ampel, überquerte die Straße und lief zwischen den wartenden Fahrzeugen und vor dem Streifenwagen her. Die Beamtin, die in dem Streifenwagen saß, sprach den 18-Jährigen an und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und setzte seinen Weg auf der Kirchstraße unbeirrt fort. Die Beamten stoppten den Mann eine kurze Zeit später und konfrontierten ihn mit dem Verkehrsverstoß. Der Gelsenkirchener reagierte zunehmend aggressiv und wollte sich nicht ausweisen. Als ihn die Polizisten durchsuchen wollten, riss er sich los und versuchte die Polizistin zu schlagen. Der Schlag konnte abgewehrt werden. Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Polizeiwache wieder verlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

