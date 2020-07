POL-MR: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und vorläufiger Festnahme - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Verfolgungsfahrt endet mit Unfall und vorläufiger Festnahme - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen

Marburg: Die Palette der möglichen Zuwiderhandlungen am Sonntag, 19. Juli, ist nicht abschließend und muss noch eingehend von der Staatsanwaltschaft bewertet werden: Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichendiebstahl. Die Polizei nahm zwei Personen vorläufig fest. Beide wurden nach den erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Aber der Reihe nach.

Um 11 Uhr fiel einer Streife ein mit zwei Personen besetzter roter Opel Astra in der Neue Kasseler Straße auf und die Ordnungshüter entschlossen sich zu einer Kontrolle. Noch bevor sie das Fahrzeug stoppen konnten stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Der Fahrer trat in Höhe der Siemensstraße sofort die Flucht an, ignorierte sämtliche Anhaltesignale (Stopp Polizei, Martinshorn, Blaulicht) und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über den Ginseldorfer Weg in einen Waldweg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Passanten und spielende Kinder auf der Straße, die durch das eingeschaltete Martinshorn gewarnt und glücklicherweise zügig zur Seite gehen konnten. Auf dem Waldweg verlor der Fahrer nach etwa 400 Metern unterhalb der Unterführung zur L 3092 die Kontrolle über den Wagen, kam ins Schleudern und rutschte eine Böschung herunter. Dort touchierte der Pkw einen Baum und kam erheblich qualmend zum Stillstand. Vorsorglich alarmierte die Polizei die Feuerwehr.

Den 18-jährigen Beifahrer nahm die Polizei direkt am Unfallort fest. Bei ihm stellten die Beamten eine geringe Menge Rauschgift sicher. Der mutmaßliche Fahrer, ein 26-Jähriger, flüchtete zu Fuß und stürzte dabei mehrfach. Letztendlich rutschte er einen Hang hinunter und landete in einem Weiher. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Klinik. Da sich bei dem mutmaßlichen Fahrer Verdachtsmomente auf den Konsum von Drogen ergaben, veranlasste die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme. Den beschädigten Wagen stellte die Polizei sicher. Im Kofferraum stellten die Beamten eine Vielzahl von Kuper- und Stromkabeln sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des roten Astras gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

