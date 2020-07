Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall auf der Stadtautobahn - 2 Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Heute Morgen (Dienstag, 21.07.) kam es nach einem Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn zwischen 05.30 und 07.45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweilig gab es in Richtung Gießen eine Vollsperrung, später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Grund dafür war eine Kollision zwischen dem an der Anschlussstelle Marburg Mitte auffahrenden Taxi und einem Sattelzug mit Auflieger. Rettungswagen brachten die beiden verletzten Fahrgäste ins Krankenhaus. Der Taxifahrer und der 55-jährige Lastwagenfahrer blieben unverletzt.

Nach den ersten Befragungen fuhr der 72-jährige Taxifahrer an der Anschlussstelle Marburg Mitte auf die Stadtautobahn Richtung Gießen. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn wechselte, kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Sattelzug. Das am Heck touchierte Taxi schleuderte in die Mittelleitplanke, drehte sich und prallte anschließend noch gegen den Auflieger des Sattelzugs. Die beiden verletzten Mitfahrer, eine 21 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Fulda und ein 28 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Weimar saßen auf der Rückbank. Die Feuerwehr setzte technisches Gerät zur Bergung ein. Für die Unfallaufnahme, das Abschleppen des Taxis und Reinigen der Straße war die Sperrung der Stadtautobahn notwendig. Etwaige der Polizei noch unbekannte Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

