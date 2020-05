Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht Unfallzeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (07. Mai 2020) gegen 17.40 Uhr fuhr eine unbekannte Rollerfahrerin auf der Sandstraße einem vorausfahrenden PKW auf und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Ein 28-jähriger Emmericher fuhr mit seinem PKW die Sandstraße in Richtung Bergstraße, als er in Höhe des Plagwegs verkehrsbedingt bremsen musste. Die unbekannte Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr gegen das Heck des PKW. Als der 28-Jährige ausstieg, um sich den Schaden anzuschauen, entfernte sich die Unbekannte. Die junge Fahrerin trug einen Helm und hatte noch eine junge Frau ohne Helm auf ihrem Roller. Näheres kann nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu den beiden jungen Frauen und dem Roller machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

