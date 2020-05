Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Radfahrerin schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag, 07.05.2020, eine Radfahrerin in das Krankenhaus gebracht werden. Die 66 Jahre alte Frau aus Kevelaer war gegen 11.20 Uhr auf dem Schravelener Niersweg unterwegs und wollte die Kevelaerer Straße überqueren. Hierbei kollidierte sie mit dem Kastenwagen eines 55-jährigen Autofahrers aus Kevelaer, der auf der Kevelaerer Straße in Richtung Winnekendonk fuhr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Die Polizei hat zur Unterstützung der Unfallaufnahme eine Drohne eingesetzt. Der Bereich der Unfallstelle war bis ca. 15.00 Uhr voll gesperrt. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell