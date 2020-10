Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Spiegel abgerissen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag beschädigten Unbekannte ein geparktes Auto in der Pfalzgrafenstraße, indem sie den linken Außenspiegel abrissen. Der blaue VW Golf war zu dieser Zeit gegenüber der Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft geparkt. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

