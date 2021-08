Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 16. August 2021:

Börßum: Fahrraddiebstahl

Samstag, 14.08.2021, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 15.08.2021, 08:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei, in einem Schuppen in Börßum, Alte Siedlung, abgestellte Fahrräder. Der Wert der Fahrräder der Marken Cannondale und Gudereit wird mit rund 600 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Auto zerkratzt

Sonntag, 15.08.2021, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr

Ein bislang nicht ermittelter Täter zerkratzte am Sonntag, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, den Lack an der linken Fahrzeugseite eines zum Parken in der Straße An der weißen Schanze abgestellten PKW Isuzu. Der entstandene Schaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

