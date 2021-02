Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen) Fußgängerin von Auto erfasst 1.2.21, 18 Uhr

Schwennningen (ots)

Eine Fußgängerin ist am Montagabend in der Dauchinger Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Passiert ist der Unfall kurz vor 18 Uhr, als die 69-Jährige auf Höhe der dortigen Arztpraxis die Straße überqueren wollte. Sie wurde von einem 58 Jahre alten Kleinwagenfahrer erfasst und auf die Straße geworfen. Sofort war ein Arzt und Ersthelfer zur Stelle. Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei Schwenningen noch. Sie bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07720 85000 zu melden.

