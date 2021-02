Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Anhänger streift Ford 1.2.21, 16 Uhr

Donaueschingen (ots)

Der Anhänger hinter einem Kleintransporter hat beim Abbiegen in der Riedstraße einen Ford Fiesta gestreift und an diesem dadurch einen Schaden von rund 3000 Euro verursacht. Der 71 Jahre alte Fahrer des Transporters nahm offenbar beim Linksabbiegen den Bogen zu knapp, als dann das Malheur passierte. Der Schaden am Anhänger selbst beziffert die Polizei auf 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

