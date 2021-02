Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Autofahrer missachtet Vorfahrt (01.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße / Saarlandstraße in Villingen. Ein 18-jähriger VW-Fahrer missachtete beim Überqueren der Saarlandstraße die Vorfahrt einer 19-jährigen Fiat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell