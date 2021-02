Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet (01.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden von über 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich Spittelbronner Weg / Steinbeisstraße in Schwenningen ereignet hat. Ein von der Steinbeisstraße kommender 27-jähriger Opel-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 64-jährigen Fiat-Fahrers. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell