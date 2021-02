Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Unfallflucht nach Streifvorgang (01.02.2021)

Allensbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro hat sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der K 6172 ereignet. Eine 50-jährige VW-Fahrerin war von Allensbach in Richtung Dettingen unterwegs, als ihr kurz nach der Abzweigung nach Dettingen ein silberblau-metallfarbenes Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Bei dem anschließenden Streifvorgang wurden beide Türen der Fahrerseite, der hintere Kotflügel und Stoßfänger des VW beschädigt. Während die 50-Jährige anhielt und wendete, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach Auswertung der Spurenlage könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Modell der Marke Renault handeln. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 9715-0, zu melden.

